Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 585
*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 74
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 58
*Новое видео PARADISE LOST 53
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*D.J. ASHBA: «Вряд ли я пойду в группу» 585
*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 74
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 58
*Новое видео PARADISE LOST 53
[= ||| все новости группы



*

Liv Sin

*



15 июн 2025 : 		 Новое видео LIV SIN

31 окт 2023 : 		 Кавер-версия DEATHSTARS от LIV SIN

29 янв 2023 : 		 Новый альбом LIV SIN доступен для прослушивания

23 янв 2023 : 		 Новое видео LIV SIN

31 окт 2022 : 		 Новое видео LIV SIN

5 сен 2022 : 		 Видео с текстом от LIV SIN

29 апр 2022 : 		 Новое видео LIV SIN

18 апр 2022 : 		 Новый сингл LIV SIN выйдет весной

6 май 2020 : 		 Ремикс от LIV SIN

10 сен 2019 : 		 Новое видео LIV SIN

12 авг 2019 : 		 Видео с текстом от LIV SIN

17 июл 2019 : 		 Детали нового альбома LIV SIN

18 май 2019 : 		 Новое видео LIV SIN

28 апр 2019 : 		 Видео с текстом от LIV SIN

7 окт 2018 : 		 LIV SIN приступили к записи

5 авг 2018 : 		 LIV SIN работает над новым материалом

27 апр 2018 : 		 Новое видео LIV SIN

14 апр 2018 : 		 Кавер-версия DANZIG от LIV SIN

15 фев 2018 : 		 Новое видео LIV SIN

17 ноя 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

4 окт 2017 : 		 Новая песня LIV SIN

3 май 2017 : 		 Вокалист THE 69 EYES в новом видео LIV SIN

25 мар 2017 : 		 LIV SIN записала кавер на песню FIGHT

18 фев 2017 : 		 Новая песня LIV SIN с участием вокалиста DESTRUCTION

3 фев 2017 : 		 Новое видео LIV SIN

14 янв 2017 : 		 Новая песня LIV SIN
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео LIV SIN



zoom
"Close Your Eyes", новое видео группы LIV SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Close Your Eyes", выходящего восьмого августа:

01. Praise The Winners
02. Run
03. Close Your Eyes
04. Louder
05. It's Not Your Life
06. Above The Line
07. The Shadow March
08. Shades Of The Sun
09. Raven
10. I Refuse
11. The Mask
12. Hold It Together




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

15 июн 2025
GeraldFromRivia
Мужик на вокале - сразу нахуй.
Неплохие моменты имеются, но слишком мало.
Систер Син были в разы лучше.
15 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
GeraldFromRivia, >Мужик на вокале - сразу нахуй
радфемка?
15 июн 2025
P
Papa
GeraldFromRivia, Очередное доказательство, что по отдельности музыканты никто, ну и хороший продюсер решает 

















просмотров: 133





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом