Новое видео LIV SIN

"Close Your Eyes", новое видео группы LIV SIN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Close Your Eyes", выходящего восьмого августа:
01. Praise The Winners
02. Run
03. Close Your Eyes
04. Louder
05. It's Not Your Life
06. Above The Line
07. The Shadow March
08. Shades Of The Sun
09. Raven
10. I Refuse
11. The Mask
12. Hold It Together
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Неплохие моменты имеются, но слишком мало.
Систер Син были в разы лучше.
радфемка?