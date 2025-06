сегодня



Новый альбом BLESSTHEFALL выйдет осенью



BLESSTHEFALL выпустят новую работу, первую за семь лет, получившую название "Gallows", пятого сентября на Rise Records. Новый сингл, "Mallxcore", доступен ниже:



01. Mallxcore

02. Wake The Dead

03. Venom

04. Somebody Else

05. Drag Me Under

06. Gallows

07. Light The Flame

08. Fell So Hard, Felt So Right

09. Y.S.A.B.

10. This Ends With Us







