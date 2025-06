сегодня



FOREIGNER записали трек с Inland Master Chorale



FOREIGNER в рамках выступления 11 июня в Yaamava Theater in Highland, California, записали специальную версию хита "I Want To Know What Love Is" с участниками Inland Master Chorale — премьера намечена на 28 июня.







