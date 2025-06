сегодня



Новое видео SIGH



“Me-Devil,” новое видео SIGH, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома I Saw the World’s End (Hangman’s Hymn MMXXV):



“Introitus / Kyrie (MMXXV)”

“Inked In Blood (MMXXV)”

“Me-Devil (MMXXV)”

“Dies Irae (MMXXV)”

“The Master Malice (MMXXV)”

“The Memories As A Sinner (MMXXV)”

“Death With Dishonor (MMXXV)”

“In Devil’s Arms (MMXXV)”

“Overture (MMXXV)”

“Rex Tremendae / I Saw The World’s End (MMXXV)”

“Salvation In Flame / Confutatis (MMXXV)”

“Finale: Hangman’s Hymn / In Paradisium / Das Ende (MMXXV)”







+0 -0



просмотров: 142