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*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 76
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 65
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
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Apocalyptica

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16 июн 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA'07

18 апр 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 апр 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

25 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

10 мар 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

22 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

11 фев 2025 : 		 Концертное видео APOCALYPTICA

24 дек 2024 : 		 Рождественские мелодии от APOCALYPTICA

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7 июн 2024 : 		 Новая композиция APOCALYPTICA

5 июн 2024 : 		 Новая песня APOCALYPTICA

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23 фев 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO в новом видео APOCALYPTICA

23 фев 2024 : 		 Группа APOCALYPTICA рассталась с барабанщиком

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Концертное видео APOCALYPTICA'07



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Группа APOCALYPTICA опубликовала концертное видео к композиции “Helden”, снятое на выступлении в Берлине в 2007 году.




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