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*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 76
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 65
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
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Sonata Arctica

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16 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

26 мар 2025 : 		 Видео полного выступления SONATA ARCTICA

11 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA

29 авг 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

9 мар 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

2 мар 2024 : 		 Вскрытие альбома SONATA ARCTICA

7 фев 2024 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

26 янв 2024 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

8 дек 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

23 ноя 2023 : 		 Новый альбом SONATA ARCTICA выйдет весной

13 окт 2023 : 		 Новая песня SONATA ARCTICA

9 сен 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

13 авг 2022 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

21 янв 2022 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

6 дек 2021 : 		 Видео с текстом от SONATA ARCTICA

1 апр 2021 : 		 Акустический альбом SONATA ARCTICA

18 май 2020 : 		 SONATA ARCTICA онлайн

7 сен 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

24 авг 2019 : 		 Новое видео SONATA ARCTICA

8 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

1 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

28 июл 2019 : 		 Трейлер нового альбома SONATA ARCTICA

21 июл 2019 : 		 Детали нового альбома SONATA ARCTICA

10 июл 2019 : 		 Вокалист SONATA ARCTICA: «Существует много групп, которые всегда играли пауэр-металл лучше нас»

22 июн 2019 : 		 Новое видео с текстом от SONATA ARCTICA

8 ноя 2018 : 		 SONATA ARCTICA начала запись
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Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA



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Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже.




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16 июн 2025
Corpsegrinder04
Финский Сокол как пел уёбищно в живую , так и поёт. FullMoon вообще жопа.
Помню японский концерт их смотрел какой-то в начале 00-х. Там тоже не ахти было.
Заодно вопрос к Густафу.
Чё это за хуйня была 7:25-7:30 ?
Разовый косяк или горькая закономерность... 

















просмотров: 173





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