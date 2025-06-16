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Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA



Профессиональное видео с выступления SONATA ARCTICA, состоявшегося в рамках фестиваля Wacken Open Air 2024, доступно для просмотра ниже. http://www.sonataarctica.info







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