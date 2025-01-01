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*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
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*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 76
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 65
*Новое видео PARADISE LOST 53
*Профессиональное видео полного выступления MEGADETH в 4К 45
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Black Sabbath

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16 июн 2025 : 		 Новое видео JAZZ SABBATH

14 июн 2025 : 		 Переиздание BLACK SABBATH выйдет летом

11 июн 2025 : 		 TONY IOMMI испытывает волнение перед последним концертом BLACK SABBATH

7 июн 2025 : 		 Стрим финального шоу BLACK SABBATH

25 май 2025 : 		 DON AIREY: «У BLACK SABBATH была ужасная репутация»

23 май 2025 : 		 GUS G. о финальном шоу BLACK SABBATH

22 май 2025 : 		 IAN GILLAN: «Слава Богу, они пересведут мой альбом с BLACK SABBATH»

13 май 2025 : 		 ROB HALFORD сожалеет, что пропустит концерт BLACK SABBATH

2 май 2025 : 		 STEVEN TYLER и SOUNDGARDEN выступят на прощальном шоу BLACK SABBATH

27 апр 2025 : 		 Гитарист SLAYER о выступлении на концерте BLACK SABBATH

15 апр 2025 : 		 Музыканты ANTHRAX признаются в любви к BLACK SABBATH

3 апр 2025 : 		 SHARON OSBOURNE хочет запустить голограм-шоу BLACK SABBATH. Как ABBA

29 мар 2025 : 		 Музыканты BLACK SABBATH о юбилее Sabotage

26 мар 2025 : 		 £16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH

17 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE о финальном шоу BLACK SABBATH

16 мар 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в финальном шоу BLACK SABBATH

4 мар 2025 : 		 SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 GUNS N' ROSES, TOOL и RIVAL SONS добавлены на концерт BLACK SABBATH

17 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH»

14 фев 2025 : 		 Очередь за билетами на концерт BLACK SABBATH составила 125 000. Удача улыбнулась тому, кто заплатил 3 000 фунтов за билет

11 фев 2025 : 		 K.K. DOWNING об участии в концерте BLACK SABBATH

5 фев 2025 : 		 METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SABBATH

24 дек 2024 : 		 Концертное видео JAZZ SABBATH

19 дек 2024 : 		 Концертное видео BLACK SABBATH 1976 года

4 дек 2024 : 		 Барабанщик ALCATRAZZ вспоминает о работе с BLACK SABBATH

1 дек 2024 : 		 Барабанщик ELO рассказал, как очутился в составе BLACK SABBATH
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|||| сегодня

Новое видео JAZZ SABBATH



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“Behind The Wall Of Sleep”, новое видео JAZZ SABBATH, доступно для просмотра ниже.




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