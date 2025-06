сегодня



Новый трек THE HU



“This Is Mongol (Warrior Souls)” Teerawk Remix Feat. WILLIAM DUVALL & TREVOR MCNEVAN, новый трек THE HU, доступен для прослушивания ниже. Он вошел в специальный цифровой ЕР Echos Of Thunder, выпущенный Better Noise в пятницу:



“This Is Mongol (Warrior Souls)” (feat. William DuVall and Trevor McNevan) – Teerawk Remix

“Bii Biyelgee” (feat. Tyler Glenn of Neon Trees)

“Triangle” (feat. ROME)

“This Is Mongol” (Original Version)

“Bii Biyelgee” (Original Version)

“Triangle” (Original Version)







