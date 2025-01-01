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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 25 мая в Филадельфии, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

The Memory Remains (with extended band outro)

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle ("Philadelphia Freedom", "Disposable Heroes" and "Gonna Fly Now")

Fade to Black

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar (preceded by "...And Justice For All" tease and Lars & Rob jam)

Blackened

Moth Into Flame

One

Enter Sandman For Whom the Bell TollsRide the LightningThe Memory Remains (with extended band outro)Lux ÆternaScreaming SuicideKirk and Rob Doodle ("Philadelphia Freedom", "Disposable Heroes" and "Gonna Fly Now")Wherever I May RoamThe Call of KtuluThe UnforgivenWhiskey in the Jar (preceded by "...And Justice For All" tease and Lars & Rob jam)BlackenedMoth Into FlameOneEnter Sandman















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