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*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 80
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 77
*Новое видео LIV SIN 54
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Metallica

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21 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 май 2025 : 		 Концертное видео METALLICA'95

16 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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14 май 2025 : 		 Гитарист METALLICA представляет бокс-сет Load
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 25 мая в Филадельфии, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
The Memory Remains (with extended band outro)
Lux Æterna
Screaming Suicide
Kirk and Rob Doodle ("Philadelphia Freedom", "Disposable Heroes" and "Gonna Fly Now")
Fade to Black
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Whiskey in the Jar (preceded by "...And Justice For All" tease and Lars & Rob jam)
Blackened
Moth Into Flame
One
Enter Sandman








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