16 июн 2025



Новый альбом EDENBRIDGE выйдет зимой



EDENBRIDGE сообщили о подписании нового контракта с лейблом Steamhammer/SPV, на котором 16 января состоится релиз нового альбома "Set The Dark On Fire". Также к выпуску запланированы три сингла: "Cosmic Embrace" 19 сентября, "Where The Wild Things Are" седьмого ноября и "Set The Dark On Fire" 12 декабря.







