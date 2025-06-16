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Biohazard

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16 июн 2025 : 		 Новая песня BIOHAZARD

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1 фев 2025 : 		 BIOHAZARD почти закончили

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22 ноя 2024 : 		 BIOHAZARD готовы к студии

31 окт 2024 : 		 Барабанщик BIOHAZARD о правильном моменте для выпуска альбома

16 окт 2024 : 		 BIOHAZARD на Frontiers

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22 май 2024 : 		 BIOHAZARD: «Сейчас мы ладим как никогда!»

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19 фев 2024 : 		 BIOHAZARD готовят новый материал

20 сен 2023 : 		 Видео полного выступления BIOHAZARD

16 авг 2023 : 		 BIOHAZARD вдохновляются концертами

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Новая песня BIOHAZARD



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"Forsaken", новая песня группы BIOHAZARD, доступна для прослушивания ниже.




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КомментарииСкрыть/показать 9 )

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16 июн 2025
gravitgroove
Типичный такой Biohazard в духе хаки-треков на Urban Discipline, State of the World address и Mato Leo. Ничего интересного. И снова кривая мастурбация с квакушкой от Бобби вместо соло.
16 июн 2025
D
Dead_Again
gravitgroove, зато без пассивов
16 июн 2025
B
Bonanza
gravitgroove, Не "Mato Leo", а "Mata Leao" - иносказательное, отсылающее к самым темным и потаенным сторонам человеческой натуры выражение на португальском, в дословном переводе означающее "Убей льва".
16 июн 2025
gravitgroove
Bonanza, Всё так, а смысл я знаю, но все равно, благодарю за акцент на ошибку. А теперь давай снова помолчим, негоже о свое собственный список с обещаниями и банлистом ноги вытирать.
16 июн 2025
B
BaphometsGuitar
у Эвана физуха для своих 57 годков заебись конечно
16 июн 2025
Hellg
Прикольно, конечно. Бодренько. Как будто и не прошло 30 лет.
Но подобной музыки уже столько выпущено, что задаёшься вопросом: надо ли оно ещё?
16 июн 2025
B
Bonanza
Hellg, Был в свое время на их концерте в ДК им. Горбунова - абсолютный, стопроцентнейший ураган! И когда ехал в метро домой, в голову закралась крамольная мысль: "Металлика так заводить не умеет... Да ну ее вообще на хер, эту Металлику, после ТАКОГО!"
16 июн 2025
D
Dead_Again
Bonanza, завелся от мужиков, запишем
16 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Ничего не скажу про Биохазард, но вот как же уебищно смотрится блекворк... 

















просмотров: 465





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