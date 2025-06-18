сегодня



KORN пишутся на пленку



James "Munky" Shaffer в интервью Rock Show With Daniel P. Carter рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«Мы записываем все на пленку. Мы все в одной комнате, потеем над этим. Пленка уже крутится. Парень показывает нам большой палец вверх в окне, и мы начинаем играть. И все мы зациклены на этом. И если у нас что-то не получается, мы перематываем пленку и делаем это снова. Это требует большей самоотдачи. Это похоже на то, как мы раньше делали записи. Так что в этом есть своя энергия, которая, я считаю, нам по душе»





+0 -0



( 10 ) просмотров: 468

