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Korn

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|||| сегодня

KORN пишутся на пленку



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James "Munky" Shaffer в интервью Rock Show With Daniel P. Carter рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«Мы записываем все на пленку. Мы все в одной комнате, потеем над этим. Пленка уже крутится. Парень показывает нам большой палец вверх в окне, и мы начинаем играть. И все мы зациклены на этом. И если у нас что-то не получается, мы перематываем пленку и делаем это снова. Это требует большей самоотдачи. Это похоже на то, как мы раньше делали записи. Так что в этом есть своя энергия, которая, я считаю, нам по душе»



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

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18 июн 2025
Corpsegrinder04
Хуйнёй короче занимаются. На перфокарты IBM-овские писать надо было.
18 июн 2025
k
klim
Corpsegrinder04, Почему? Олдскульная аналоговая запись, у нее есть свои фанаты.
Другое дело, что это, как минимум, не для музыкантов выходного дня - записывать песню по кускам сложнее, меньше простора для маневров и цифровых махинаций в процессе записи. Короче, это сложно, олдово и как бе почетно.
18 июн 2025
Corpsegrinder04
klim, Я считаю всё-таки качество материала должно быть на первом месте. А остальное баловство, т.к фанатов плёночной записи в процентном соотношении думаю будет абсолютный минимум.
Так , чисто рекламный пиар ход, от творческой безыдейности.
18 июн 2025
k
klim
Corpsegrinder04, Без бэ, материал на первом месте. Насчет пиар хода - вряд ли. Какие-никакие, но рокеры, причем уже старые. Есть бюджет, время и желание - вот и пишутся на пленку. Вполне понятный порыв, думаю, найдется немало музыкантов, которые его разделяют. Просто потому что это прикольно
18 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Какое-то баловство, честно говоря. Я на пленку один раз в жизни записывался, какой же это геморрой был
18 июн 2025
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, Так это может быть метафорой к процессу создания. Просто добавляет солидности и винтажа в смысл. Последние альбомы звучат дерьмово. Где там пленка? Стали звучать как группа, которая использует Line 6 (какой смысл это записывать на пленку?) Можно точно сказать, что 6 альбомов подряд они использовали пленку, которую отцыфровывали и переносили в Pro-tools для добавления эффектов и выравнивания кривых ударных, о чем и писали, и сам Робинсон интервью давал, защищая их второй альбом от критики в сторону продюсирования.
А на Untouchables они даже дефекты не стали исправлять, когда в "Hear to stay" идет щелчок на первой минуте.
Так что, я думаю, это метафора, либо они вернулись к прежнему принципу записи и это, в таком случае, пойдет на пользу их звучанию.
18 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, После стольких лет записи в цифре ты привыкаешь к тому, что тебя прикрывает DAW и позволяешь себе играть меньшее количество дублей, меньше готовиться к записи, т.к. всю кривоту в цифре править весьма просто, после этого вернуться к пленке очень тяжело. Ну да, пленка дисциплинирует, но музыке это особо не поможет - песни-то лучше не станут. Я бы на их месте поигрался и забил на неё, а звуковые приколы пленки можно и цифрой изобразить
18 июн 2025
Rutger
Сосновые брусочки, пропитанные лыжной мазью, подложили под кабели в студии? Если нет, то звука не будет.
18 июн 2025
father
А какие наушники используют? 

















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