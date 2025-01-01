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Lita Ford

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LITA FORD о байопике THE RUNAWAYS



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LITA FORD в недавнем интервью ответила на вопрос, что она думает о байопике THE RUNAWAYS, выпущенном в 2010 году:

«Мне показалось, что фильм THE RUNAWAYS был полностью посвящен только одной Joan, а истории, которые они рассказывали о ней, были просто неправдоподобными. Они выставили ее на показ как нечто грандиозное. И я просто не была согласна со всем этим.

Я люблю Scout Taylor Compton. Я считаю, что она отлично справилась с моим образом и что она прекрасный человек и замечательная актриса. И мне нравится, что они выбрали Scout на эту роль. Она неоднократно обращалась ко мне со словами: «Lita, помоги мне с этим» и «помоги мне с тем». А потом, конечно, у них была еще Кристен Стюарт, играющая Joan Jett. А Кристен Стюарт не входит в число моих любимых персонажей, как и сама Joan Jett.

Для меня этот фильм стал чем-то вроде одноразовой книжонки, я просмотрела его, когда он только вышел, и подумала: "Ладно, галочку поставила. С меня хватит. Я больше никогда не собираюсь его пересматривать".

Да, я бы сделала это по-другому. Но, возможно, когда-нибудь я это сделаю».




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