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Гитарист ACCEPT: «Никто не мог предположить, что тяжёлый металл просуществует так долго»



WOLF HOFFMANN в недавнем интервью обсудил долголетии легендарной группы, которая в 2024 году отметила 45-летие со дня выхода дебютного альбома с одноимённым названием:



«У меня до сих пор сносит крышу от того, что людям это нравится... Мне кажется, что этот материал будет существовать вечно, чего никто не мог ожидать. Когда я вспоминаю все эти годы в Германии, когда мы были, по сути, маленькими детьми в гараже, пытавшимися создать группу и сочинявшими свои первые песни, никто и подумать не мог, что этот материал будет жить так долго. Мы и представить себе не могли, что эти песни будут иметь такую силу, и вот спустя 40 лет они что-то значат для людей и, похоже, никуда не исчезнут. Это невероятно. И это замечательно. Что ещё есть в жизни, что ещё вы можете подобного сделать в жизни?



Я не занимался музыкальным бизнесом в течение нескольких лет и понял, что сейчас как никогда, неважно, какая у тебя работа, вряд ли есть что-либо, что оказывает такое же влияние на других людей, как музыка и искусство в целом. Это здорово. Это привилегия».



О влиянии культовой песни ACCEPT "Balls To The Wall", которая была выпущена в качестве сингла из одноимённого студийного альбома группы 1983 года, Wolf сказал:



«Помню, когда я придумал первые части этой песни и принёс её ребятам, я подумал: "Это очень крутая песня. Думаю, она нам что-то принесёт". Но никто и не думал, что тяжёлый металл продержится так долго. Лично я всегда думал, что это будет, может быть, как панк или что-то в этом роде. Это будет волна, которая приходит и уходит, но никто не мог предположить, что тяжёлый просуществует так долго. И никто не думал о музыке — когда мы занялись всем этим, мы не думали о том, что это станет нашей карьерой. Мы думали: "Будем заниматься этим так долго, как сможем, получая удовольствие. А потом, возможно, в один прекрасный день всё закончится". В те времена все так думали, потому что никто в сорок или пятьдесят лет не занимался подобными вещами. Все были молоды».







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