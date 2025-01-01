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DIAMOND HEAD не закончился, но...



У гитариста DIAMOND HEAD в недавнем интервью спросили, стоит ли рассчитывать на новую пластинку группы, на что он ответил:



«Будет непросто записать новый альбом DIAMOND HEAD, потому что с момента присоединения к SAXON в 2023 году я сосредоточился на этой работе. Очевидно, что мне нужно было выучить материал. Затем мы практически сразу же приступили к работе над новым альбомом, который в итоге стал [последним альбомом SAXON 2024 года] «Hell, Fire And Damnation». Так что со всеми этими выступлениями и количеством времени, которое мне приходится тратить на подготовку и работу над новым материалом с SAXON, DIAMOND HEAD пришлось отойти на второй план. Нам пришлось отложить все на потом. Мы не можем бронировать концерты, потому что они вполне могут совпасть с датами SAXON. И мне придется выступать с SAXON, а концерты DIAMOND HEAD придется отменить, если они совпадут. Так что я сосредоточился на SAXON. Мне это очень нравится.



DIAMOND HEAD не закончен. Просто, как я уже сказал, он на паузе. Это просто перерыв. И кто знает? Я думаю, всем по-прежнему очень, очень нравится заниматься DIAMOND HEAD. Так что посмотрим, что будет дальше».







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