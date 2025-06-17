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DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью обсудил свои отношения с Dave'ом Mustaine'ом. После того как ведущий шоу сказал, что скучает по совместной игре Ellefson и Mustaine, David ответил:



«Я тоже скучаю по Dave'y. Слушайте, некоторые из лучших историй в моей жизни начинаются с «того момента, когда мы с Dave» — заполните пробел. Смекаете? Потому что мы прожили невероятно интересную жизнь вместе с этой группой. Мы не общались уже несколько лет, но я, конечно, скучаю по этому парню. Нам было очень весело. И каждый раз, когда у нас случались подобные размолвки, как только мы снова собирались вместе, было ощущение, что в прошлый раз мы общались буквально вчера».







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