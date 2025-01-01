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Apocalyptica

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С кем бы еще хотела APOCALYPTICA?



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Участник APOCALYPTICA Perttu Kivilaakso в рамках Mike James Rock Show ответил на вопрос, кто еще из музыкантов из "листа хотелок" остался у коллектива неохваченным:

«Мы работали с невероятным количеством потрясающих артистов. James Hetfield, который принял участие в записи кавер-версии песни METALLICA «One» с последнего альбома APOCALYPTICA 2024 «Apocalyptica Plays Metallica Vol. 2», конечно, был на первом месте в списке, как мечта — невероятно, если он когда-нибудь сделает что-то с нами. Но, конечно, есть еще очень много замечательных артистов. Например, я думаю, что харизма и невероятная личность Nick Cave, например, могли бы стать чем-то по-настоящему захватывающим, чтобы сделать темную, мрачную вещь с виолончелью и его выразительностью. Или кого-нибудь еще, например, Pink или кого-то с очень, очень хорошим настроением.

Самое прекрасное в APOCALYPTICA то, что мы очень многогранны в нашей музыке, что она может переходить от очень красивых классических элементов до брутального трэш-металла. И все равно я бы хотел поработать с величайшими гроулерами — Alissa White-Gluz [ARCH ENEMY] или кем-то еще — замечательными артистами. Так что хорошо то, что идеи никогда не заканчиваются. Проблема только в том, что идей слишком много, и кто-то в бизнесе говорит: "Не все возможно, ребята. Перестаньте».

Кроме того, он и его коллеги по группе APOCALYPTICA благодарны за то, что их уникальный сплав классической виолончельной музыки с элементами хард-метала до сих пор пользуется популярностью у мировой аудитории.

«Пока что это работает. И я просто начал все больше и больше ценить тот факт, что мы по-прежнему можем зарабатывать этим на жизнь и развлекать людей по всему миру. И это заставляет нас чувствовать себя, наверное, благословенными в этом смысле. Это придает тебе искру, чтобы продолжать и пытаться придумать еще больше крутых идей».




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