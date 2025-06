сегодня



BULLET FOR MY VALENTINE уже летом собираются в студию



Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE Matt Tuck в интервью Rock Sound ответил на вопрос, как идет работа над новым материалом:



«У нас не было возможности вернуться и сосредоточиться на этом процессе, потому что с тех пор, как мы виделись в последний раз, мы не переставали выступать. Это было очень интенсивно, но по-хорошему интенсивно.



В мире очень любят группу, и мы просто пытаемся максимально использовать эту возможность, потому что как только [празднование 20-летия »The Poison"] закончится, оно закончится навсегда. Мы не собираемся делать это снова. Мы не собираемся устраивать празднование 25, 30 лет, и все такое прочее.



Но, да, я много слушал [новые идеи, которые мы придумали на данный момент], когда мы гастролировали в Штатах [в начале этого года], и, да, когда я их слышу, они по-прежнему вызывают у меня приятные ощущения. И я думаю, что в начале августа мы отправимся в студию по-настоящему. И будем там, пока все не закончится».







