Гитаристка HEART: «Мы не давали Трампу права!»

«Во время парада в поддержку вооруженных сил нашей страны, организованного президентом Дональдом Трампом, песня «Barracuda» группы HEART прозвучала без нашего разрешения и согласования.
«Barracuda», написанная и исполненная мной и Ann — это мощное музыкальное произведение, которое никогда не предназначалось для использования в политических целях.
Мы дочки майора морской пехоты США и испытываем глубокое и неизменное уважение к мужчинам и женщинам, которые служат в наших вооруженных силах. В день, предназначенный для чествования этой службы, очень важно, чтобы музыка, используемая в таких случаях, отражала не только тон мероприятия, но и пожелания исполнителей, которые ее создали»
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Бла-бла-бла, "звёздно-полосатый флаг - самый лучший"...
Когда же они наконец поймут, что жителям их страны, если они наглухо не закупорят границу с Мексикой, не введут тотальный пограничный контроль, не выставят в больших городах сплошные непроницаемые кордоны вокруг всех мест проведения массовых мероприятий, будь то концерты, митинги или что-то аналогичное, грозит примерно та же общенациональная катастрофа, что произошла 11 сентября 2001 года?
В этом смысле я прекрасно понимаю Дональда Трампа, недавно резко усилившего меры борьбы с нелегальной иммиграцией. Жители США "доигрались" уже до того, что у них в стране более 12 миллионов нелегальных иммигрантов - всех этих малограмотных, наглухо смурных, не приемлющих никакие либерально-демократические ценности и законы цивилизованного человеческого существования и общежития чуркобесов, торговцев наркотиками и людьми, бандитов, убийц, порнодельцов и развратителей детей. Такие не понимают никакого иного языка, кроме языка грубой силы, и именно так с ними и надо обращаться - арестами, посадками и, если нет другого выхода, пулеметным огнем.
Надпись на кепке Нэнси: "НИКАКИХ КОРОЛЕЙ, КРОМЕ НАС". Ну-ну, благообразная, никогда не нюхавшая пороха стерильная дамочка-чистюля, ну-ну...
P.S. Про вожделеемый ими доступ к ядерному оружию вообще молчу - даже боюсь представить, ЧТО, завладев оным, они могут устроить в любом крупном и густонаселенном городе.
поослушай аудио книгу = семён скрепецкий - россия 2028 = эта книга про тебя
Мне кажется Трамп вообще не в курсах кто там и чего включает на этих мероприятиях.