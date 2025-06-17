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Гитаристка HEART: «Мы не давали Трампу права!»



Nancy Wilson опубликовала следующее сообщение:



«Во время парада в поддержку вооруженных сил нашей страны, организованного президентом Дональдом Трампом, песня «Barracuda» группы HEART прозвучала без нашего разрешения и согласования.



«Barracuda», написанная и исполненная мной и Ann — это мощное музыкальное произведение, которое никогда не предназначалось для использования в политических целях.



Мы дочки майора морской пехоты США и испытываем глубокое и неизменное уважение к мужчинам и женщинам, которые служат в наших вооруженных силах. В день, предназначенный для чествования этой службы, очень важно, чтобы музыка, используемая в таких случаях, отражала не только тон мероприятия, но и пожелания исполнителей, которые ее создали»





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