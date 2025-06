сегодня



I AM MORBID думают о новой музыке



В недавнем интервью у David'a Vincent'a спросили, есть ли какие-то планы у I AM MORBID записать новый альбом:



«Мы уже говорили об этом. У меня есть несколько песен. Я просто не знаю, будет ли это кому-то интересно, потому что это будет сравниваться только с [классическими записями MORBID ANGEL].



Проходит много времени, и с течением времени ты растешь. И если бы столько лет продолжалась непрерывная череда: новая пластинка, новая пластинка, новая пластинка, возможно, то, чем бы я занимался сейчас, было бы немного другим, потому что музыка и искусство - это отражение того, где ты находишься сегодня. А то, где я нахожусь сегодня, сильно отличается от того, где я был в 80-х».



Когда интервьюер заметил, что альбом с оригинальным материалом I AM MORBID не будет звучать как новая версия «Blessed Are The Sick» или «Covenant», а станет музыкальным представлением того, что питало творческие силы Vincent в 2025 году, он ответил:



«Возможно. Мы говорили об этом. Но я не уверен, что это хорошая идея. Я имею в виду, что я действительно хочу сохранить этот проект как наследие. Это то, что важно для меня. И я думаю, что это важно для фанатов. И каждая группа, наверное, проходит через это. Я к тому, что IRON MAIDEN могут выпустить завтра самый лучший альбом, который они когда-либо делали — музыкально, звуково, композиционно и так далее — но когда они играют вживую, что люди хотят услышать? Они хотят услышать «Wrathchild», они хотят услышать «The Number Of The Beast», они хотят услышать «Flight Of Icarus». У всех групп одна и та же проблема. Так что всем плевать на новинки. Они хотят услышать свои любимые».



Когда интервьюер привел METALLICA в качестве примера группы, которая смогла удержать многих своих первоначальных поклонников и при этом выпускать новую музыку, которая была принята более молодыми последователями, David сказал:



«Но дело в том, что METALLICA была METALLICA. Если не считать басиста, они были единым целым, которое продолжалось, продолжалось и продолжалось. Так что изменения и рост, которые они пережили, были постепенными и последовательными. С момента записи и выпуска четырех альбомов [MORBID ANGEL], о которых мы сейчас говорим, прошло всего ничего. Так что нет никакого продолжения, и люди могли бы сказать: "О, да. Ну что ж, надеюсь, они сделают «Covenant Part 2»" или что-то в этом роде. А этого просто не произойдет. Я сейчас не в той ситуации. Так что я могу заставить себя. Я мог бы просто много думать и попытаться что-то навязать, но я так не пишу, во-первых. Во-вторых, мне было бы очень стыдно за себя, если бы я делал что-то только потому, что этого ждут. Я же бунтарь. Я всегда был бунтарем. Если кто-то ждет от меня чего-то, это прекрасная причина не делать этого. Таково мое отношение».



Однако он не стал полностью закрывать дверь для идеи создания I AM MORBID новой, оригинальной музыки, добавив:



«Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Пока оставим все это и посмотрим, что получится».







+0 -0



( 3 ) просмотров: 204