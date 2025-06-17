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I Am Morbid

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I AM MORBID думают о новой музыке



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В недавнем интервью у David'a Vincent'a спросили, есть ли какие-то планы у I AM MORBID записать новый альбом:

«Мы уже говорили об этом. У меня есть несколько песен. Я просто не знаю, будет ли это кому-то интересно, потому что это будет сравниваться только с [классическими записями MORBID ANGEL].

Проходит много времени, и с течением времени ты растешь. И если бы столько лет продолжалась непрерывная череда: новая пластинка, новая пластинка, новая пластинка, возможно, то, чем бы я занимался сейчас, было бы немного другим, потому что музыка и искусство - это отражение того, где ты находишься сегодня. А то, где я нахожусь сегодня, сильно отличается от того, где я был в 80-х».

Когда интервьюер заметил, что альбом с оригинальным материалом I AM MORBID не будет звучать как новая версия «Blessed Are The Sick» или «Covenant», а станет музыкальным представлением того, что питало творческие силы Vincent в 2025 году, он ответил:

«Возможно. Мы говорили об этом. Но я не уверен, что это хорошая идея. Я имею в виду, что я действительно хочу сохранить этот проект как наследие. Это то, что важно для меня. И я думаю, что это важно для фанатов. И каждая группа, наверное, проходит через это. Я к тому, что IRON MAIDEN могут выпустить завтра самый лучший альбом, который они когда-либо делали — музыкально, звуково, композиционно и так далее — но когда они играют вживую, что люди хотят услышать? Они хотят услышать «Wrathchild», они хотят услышать «The Number Of The Beast», они хотят услышать «Flight Of Icarus». У всех групп одна и та же проблема. Так что всем плевать на новинки. Они хотят услышать свои любимые».

Когда интервьюер привел METALLICA в качестве примера группы, которая смогла удержать многих своих первоначальных поклонников и при этом выпускать новую музыку, которая была принята более молодыми последователями, David сказал:

«Но дело в том, что METALLICA была METALLICA. Если не считать басиста, они были единым целым, которое продолжалось, продолжалось и продолжалось. Так что изменения и рост, которые они пережили, были постепенными и последовательными. С момента записи и выпуска четырех альбомов [MORBID ANGEL], о которых мы сейчас говорим, прошло всего ничего. Так что нет никакого продолжения, и люди могли бы сказать: "О, да. Ну что ж, надеюсь, они сделают «Covenant Part 2»" или что-то в этом роде. А этого просто не произойдет. Я сейчас не в той ситуации. Так что я могу заставить себя. Я мог бы просто много думать и попытаться что-то навязать, но я так не пишу, во-первых. Во-вторых, мне было бы очень стыдно за себя, если бы я делал что-то только потому, что этого ждут. Я же бунтарь. Я всегда был бунтарем. Если кто-то ждет от меня чего-то, это прекрасная причина не делать этого. Таково мое отношение».

Однако он не стал полностью закрывать дверь для идеи создания I AM MORBID новой, оригинальной музыки, добавив:

«Что ж, посмотрим, что из этого выйдет. Пока оставим все это и посмотрим, что получится».




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17 июн 2025
Corpsegrinder04
А как дела у Азагтота ?
Всё бухает или заколдовался наконец.
Чё-то вообще новостей нет, после того как его прокапывали в 23-м.
17 июн 2025
rassol
Да не будет там музыки, что он тут пиздит? Кто в это верит? Винсент как композитор - ноль целых, хуй десятых. Сколько он там музыки в составе Morbid Angel насочинял? Чмыри на зарплате, что с ним лабают, точно такие же отрицательные единицы в творческом плане.
17 июн 2025
s
smolet18-02-44
rassol, На счёт вклада Винсента в творчество Морбидов домыслы или достоверная инфа? Я почему то считал что вокалист принимал активное участие в написании песен, сужу из за сильного крена после ухода Дэвида. Музыка стала грузнее, мрачнее и более инструментально ориентированной, а ещё тяжёлой для восприятия, исчезла хитовость, которая была на Доминейшене. 

















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