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Вокалист AVATAR: «Буду наслаждаться концертами с IRON MAIDEN»



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Johannes Eckerström в недавнем интервью обсудил будущие выступления с IRON MAIDEN, а также рассказал о своем первом опыте из 2022 года:

«Да, это будет целый месяц, потому что сейчас они играют далеко не каждый день. Я думаю, они заслужили такой темп. Поскольку мы немного поработали в Бразилии, я теперь чувствую себя свободным и могу просто наслаждаться происходящим. Потому что в первый раз я больше всего нервничал, выходя на сцену, с тех пор как — не помню когда — возможно, еще до существования группы. И я полагаю, что это как-то связано с... Просто с фэндомом, с тем, что мы фанаты и с той ролью, которую IRON MAIDEN играют в мире металла, не только с тем, что мы думаем о них, но и с тем, что все думают о них, я думаю. А еще это было в Бразилии, которая является одним из тех мест, где больше всего любят IRON MAIDEN. Поэтому мы испытывали чувство страха — много всего сразу, и это стало невероятно эмоциональным и поэтому прекрасным. И как только мы пережили то первое шоу, где люди не бросали в нас камни и все было хорошо, мы смогли насладиться всем остальным и начать входить в колею, чтобы претендовать на право владеть ситуацией на сцене.

В этом и заключается сложность подобных мероприятий. Да, это здорово — поехать в тур с героями, которые так вдохновляют тебя, и все такое, но это также возможность для группы быть увиденной и услышанной, и ты должен немного перебороть себя и, да, заявить о своем праве собственности, потому что именно так ты можешь убедиться, что заслуживаешь предоставленной тебе возможности. И я полагаю, что уже в большей степени достиг этого уровня, потому что у нас уже был пробный запуск... Это уже не вопрос, как это вообще сделать? Теперь у меня есть идея. Так что мы просто будем наслаждаться тем, что происходит».




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