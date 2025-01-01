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SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну



Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в недавнем интервью обсудил недавно выпущенные синглы и когда ведущий сказал, что они позволили "разнообразить" фэнбазу, он согласился и добавил:



«Это главный принцип всего, что мы делаем. Потому что я знаю, что некоторые люди говорят: «О, вы делаете что-то одно». А мы делаем то, что считаем нужным. Последние два альбома были, по сути, концептами, так что мы провели много времени в студии, работая над песнями, чтобы понять, как они должны взаимодействовать и говорить с нами, когда мы рассмотрим в широком смысле слова, кто такие SHINEDOWN, и какая у них аудитория. Опять же, мы хотим расширить аудиторию. Вот почему «Three Six Five» и «Dance, Kid, Dance» — это две стороны группы. Мы также собираемся выпустить еще два сингла в конце июля. [Мы должны анонсировать альбом в ноябре этого года, а затем, надеюсь, к марту следующего года он выйдет. Но сейчас многое происходит. И мы просто счастливы, что все еще можем всем этим заниматься. Однако мы заявили довольно прямо: мы очень гордимся последними 20 годами; мы сосредоточены на следующих 20 годах и далее».







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