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*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 77
*Новое видео LIV SIN 54
*Новое видео PARADISE LOST 53
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Shinedown

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10 май 2025 : 		 Новая версия композиции SHINEDOWN

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27 фев 2025 : 		 20-е первое место SHINEDOWN

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27 янв 2025 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Мы всегда писали песни в разных жанрах»

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26 дек 2024 : 		 Басист SHINEDOWN о новом альбоме

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3 авг 2024 : 		 Новый рекорд SHINEDOWN

30 июл 2024 : 		 JACOBY SHADDIX присоединился на сцене к SHINEDOWN

12 июн 2024 : 		 Вокалист SHINEDOWN: «Музыка изличааает!»
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SHINEDOWN планируют выпуск альбома на весну



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Вокалист SHINEDOWN Brent Smith в недавнем интервью обсудил недавно выпущенные синглы и когда ведущий сказал, что они позволили "разнообразить" фэнбазу, он согласился и добавил:

«Это главный принцип всего, что мы делаем. Потому что я знаю, что некоторые люди говорят: «О, вы делаете что-то одно». А мы делаем то, что считаем нужным. Последние два альбома были, по сути, концептами, так что мы провели много времени в студии, работая над песнями, чтобы понять, как они должны взаимодействовать и говорить с нами, когда мы рассмотрим в широком смысле слова, кто такие SHINEDOWN, и какая у них аудитория. Опять же, мы хотим расширить аудиторию. Вот почему «Three Six Five» и «Dance, Kid, Dance» — это две стороны группы. Мы также собираемся выпустить еще два сингла в конце июля. [Мы должны анонсировать альбом в ноябре этого года, а затем, надеюсь, к марту следующего года он выйдет. Но сейчас многое происходит. И мы просто счастливы, что все еще можем всем этим заниматься. Однако мы заявили довольно прямо: мы очень гордимся последними 20 годами; мы сосредоточены на следующих 20 годах и далее».




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