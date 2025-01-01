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*Новое видео BATTLE BEAST 167
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 83
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 78
*Новое видео LIV SIN 57
*Новое видео PARADISE LOST 53
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Clutch

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17 июн 2025 : 		 Концертное видео CLUTCH

17 май 2025 : 		 CLUTCH определились с продюсером

24 мар 2025 : 		 CLUTCH нужно время

20 ноя 2024 : 		 CLUTCH целиком исполнят альбом 1995 года

1 ноя 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Сочинять в турне непросто»

7 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

24 авг 2024 : 		 CLUTCH набрали идей на часть альбома

15 авг 2024 : 		 CLUTCH готовят 15 песен для альбома

31 июл 2024 : 		 Вокалист CLUTCH: «Начнем в марте»

26 июл 2024 : 		 CLUTCH набирают идеи

11 июл 2024 : 		 У CLUTCH есть десяток идей

16 апр 2024 : 		 Новый CLUTCH к концу 2025

28 фев 2024 : 		 Самое первое видео CLUTCH

16 ноя 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

21 сен 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

13 сен 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

12 июл 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

16 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CLUTCH

1 июн 2023 : 		 CLUTCH представляют бокс-сет

26 апр 2023 : 		 Новый релиз CLUTCH

31 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления CLUTCH

26 дек 2022 : 		 CLUTCH не хотят на пенсию

20 сен 2022 : 		 CLUTCH сыграли весь новый альбом

15 сен 2022 : 		 Стрим от CLUTCH

16 авг 2022 : 		 Новое видео CLUTCH

21 июл 2022 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CLUTCH
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Концертное видео CLUTCH



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“Electric Worry”, концертное видео CLUTCH с выступления в рамках Freak Valley Festival 2023, доступно ниже.




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