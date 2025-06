сегодня



Вокалист VENOM утверждает, что весь дизайн — его. Но согласны не все



Law360 сообщает, что в понедельник Conrad Lant настаивал на том, что именно он является создателем дизайна, связанного с группой Venom, давая показания в споре с бывшим коллегой по группе Anthony Bray и музыкальным дистрибьютором по поводу брендированной атрибутики.



Conrad Lant (он же Cronos) сообщил Высокому суду, что присоединился к группе, которая первоначально называлась Guillotine, в конце 1979 года. По его словам, именно он придумал сатанинскую тематику, использовавшуюся в логотипе группы и на обложках альбомов: козлиные головы, пентаграммы и перевернутые кресты.



Richard Colbey из 5 Pump Court Chambers, представляющий интересы Bray и музыкального дистрибьютора, объяснил Lant'y, что группа уже называлась Venom, когда он присоединился к ней.



Conrad Lant оспорил это, заявив, что только за последние 10 лет его бывшие участники группы Bray и Jeffrey Dunn «поменяли свои версии».



Richard Colbey надавил: «Вы стали участником группы только после того, как она стала называться Venom».



«Это неправда», — ответил Conrad Lant .



В июне 2024 года Conrad Lant подал в суд на Bray и Plastic Head Music Distribution Ltd., обвинив дистрибьютора в продаже товаров с его авторским дизайном, а самого Bray в том, что он допустил нарушение по лицензионному соглашению.



Venom выпустили альбомы в начале 1980-х годов, включая Welcome To Hell, Black Metal и At War With Satan, которые использовали шесть оригинальных дизайнов Conrad Lant'a на центральной пластинке, обложке альбома или упаковке, говорится в иске.



Bray подал встречный иск о нарушении авторских прав против Lant и дистрибьютора Lant, Razmataz.com Ltd., утверждая, что Bray является настоящим автором этих работ. Единственным исключением, по словам Bray, был один логотип Venom, который создал Lant и который был копией оригинального дизайна Bray. http://www.venomslegions.com





+0 -0



( 1 ) просмотров: 339