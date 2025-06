сегодня



Успехи в чартах RIVERS OF NIHIL



Новый альбом RIVERS OF NIHIL, Rivers Of Nihil, продемонстрировал следующие результаты в чартах мира:



USA – Billboard:

#2 Current Hard Music Albums

#7 Current Rock Albums

#7 Independent Label Albums

#9 Current Digital Albums

#23 Current Album Sales



Canada – Billboard:

#1 Hard Music Albums

#7 Current Digital Albums

#8 Top Current Albums

#23 LP Vinyl Sales



European Chart Entries from release day/week:

#60 Official Top 100 Albums DE weekly

#21 Official Top 100 Albums Downloaded DE weekly

#22 Official Top 100 Albums Midweek DE weekly

#9 iTunes Top 10 Albums AT daily

#33 iTunes Top 100 Albums DE daily

#87 Official Top 100 Albums CH weekly

#12 Official Top 20 Rock/Metal Albums DE weekly

#44 Official Top 75 Albums AT weekly



Australian iTunes Entries from release day:

#1 Metal Chart

#7 Rock Chart

#28 ALL Chart https://riversofnihil.bandcamp.com/





