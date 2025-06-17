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*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 80
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 77
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Biohazard

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Новое видео BIOHAZARD



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"Forsaken", новое видео группы BIOHAZARD, доступно для просмотра ниже.




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17 июн 2025
gravitgroove
реклама у ВК еще более душная, чем у Google YT.
Вот еще прогнал трек с видосом и кажется, что это прям ближе всего к SOTWA, хотя есть кусок, который очень похож на крутую Switchback с крутейшего New World Disorder. 

















просмотров: 179





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