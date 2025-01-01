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The Who

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Вокалиста THE WHO посвятили в рыцари



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«Поздравляем сэра Роджера Долтри из группы The Who с присвоением рыцарского звания в честь дня рождения короля», — так начинается последнее сообщение на официальной странице сэра Роджера Долтри в соцсетях.

Сэр Роджер был отмечен за заслуги в области музыки и благотворительности, в частности за свою работу по сбору средств для фонда Teenage Cancer Trust.

Сэр Роджер сказал:

«Это большая честь для меня и особенно для фонда Teenage Cancer Trust. Я принимаю эту награду не только от своего имени, но и от имени всех безвестных героев, которые вложили свою энергию в то, чтобы фонд Teenage Cancer Trust стал таким успешным.

Такие люди, как The Who и их поклонники, Энджи Дженкисон, Линдси Хьюз, Дез Мерфи, Роб Баллантин и покойный Крис Йорк, — лишь некоторые из многих, кто сделал так много для развития этой благотворительной организации, благодаря чему она теперь имеет 28 специализированных отделений в больницах Национальной службы здравоохранения по всей Великобритании».

Генеральный директор и председатель Британской ассоциации производителей фонограмм доктор Джо Твист и Йоланда Браун сказали:

«Мы рады, что сэр Роджер Долтри был удостоен рыцарского звания — он вполне заслужил его не только за свой замечательный вклад в британскую музыку и культуру на протяжении полувека, но и за десятки миллионов фунтов, которые его неустанные усилия по сбору средств и блестящие живые выступления принесли Teenage Cancer Trust и другим благотворительным организациям.

Сэр Роджер — настоящий источник вдохновения, и мы воздаём ему хвалу, а также всем другим лауреатам из мира музыки и творческих искусств за то, что они обогащают нашу жизнь своим блестящим творчеством и достижениями».



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