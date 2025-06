сегодня



Видео полного выступления KITTIE



Видео полного выступления KITTIE, которое состоялось 15 июня в The Dome, London, UK, доступно для просмотра ниже:



“Fire”

“I’ve Failed You”

“Cut Throat”

“Oracle”

“Spit”

“We Are Shadows”

“Eyes Wide Open”

“Look So Pretty”

“Vultures”

“What I Always Wanted”

“Severed”

“One Foot In The Grave”

“Do You Think I’m A Whore”



Encore:

“Charlotte”

“Brackish”

“We Are The Lamb” http://www.kittierocks.com







