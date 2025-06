сегодня



Новое видео VIRGIN VAMPIRES



"At The Cemetery", новое видео VIRGIN VAMPIRES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Whores And Judaism, релиз которого намечен на 21 июля на Rune Serpent Europa:



01. Caligulae Insanus Imperator

02. Martyrdoms And Crucifixions I

03. At The Cemetery

04. Are They Real Or just Me?

05. The Curse Of The Pharaons

06. Tibet

07. Beautiful (feat. Lisa Hammer)

08. Lost You In The Dark Unknown

09. Medusa

10. Martyrdoms And Crucifixions II

11. I Feel Dead Here







