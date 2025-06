сегодня



Кавер-версия John Murphy от EXTIZE



Проект EXTIZE представил собственное прочтение композиции John Murphy "In The House, In A Heartbeat" из культового фильма 28 дней спустя — этот вариант вошел в новый фильм, 28 лет спустя.







