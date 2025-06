сегодня



Новая песня THE BLEAK PICTURE



"Silent Exit", новая песня THE BLEAK PICTURE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из нового альбома Shades Of Life, релиз которого намечен на 27 июня на Ardua Music:



1. Plagued by Sorrow

2. Absolution

3. Code of Ethics

4. Without the I

5. Circular Reflection

6. Silent Exit

7. City of Ghosts







+0 -0



просмотров: 69