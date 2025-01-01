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*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 83
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 79
*Новое видео LIV SIN 56
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 53
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Killswitch Engage

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17 июн 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

12 апр 2025 : 		 HOWARD JONES присоединился на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 апр 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом выходит в идеальный момент»

14 мар 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о задержке с выходом альбома

11 мар 2025 : 		 KILLSWITCH ENGAGE открыли тур

25 фев 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

24 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Группы могут попасть в ловушку, если будут слишком угождать публике»

19 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я хотел вновь воскресить в себе творца»

15 фев 2025 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Я обложку сделал, не ИИ!»

12 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я основательно посидел и выплеснул все в новую пластинку»

28 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о дружбе с бывшим

23 янв 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

14 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы наслаждаемся разнообразием звучания»

21 дек 2024 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник

16 дек 2024 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

5 дек 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы

29 ноя 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»

20 ноя 2024 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

25 сен 2024 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

20 май 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся

10 мар 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»

26 фев 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»

30 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов
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|||| сегодня

Новое видео KILLSWITCH ENGAGE



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"Aftermath", новое видео группы KILLSWITCH ENGAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "This Consequence"




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