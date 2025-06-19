Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 83
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 55
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 95
*DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!» 83
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 61
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 55
[= ||| все новости группы



*

Papa Roach

*



19 июн 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»

13 июн 2025 : 		 Гостям на новом PAPA ROACH быть!

27 май 2025 : 		 Акустическое видео PAPA ROACH

26 апр 2025 : 		 PAPA ROACH в акустике

26 апр 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Круто, что ню-металл пошел на второй круг»

21 апр 2025 : 		 Сможет ли PAPA ROACH выступать в 70?

13 апр 2025 : 		 PAPA ROACH обещают альбом в 2026

11 апр 2025 : 		 Как поменялся вокалист PAPA ROACH

8 апр 2025 : 		 CARRIE UNDERWOOD присоединилась на сцене к PAPA ROACH

27 мар 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

2 мар 2025 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Травма сына вдохновила на "Even If It Kills Me"»

28 фев 2025 : 		 Новое видео PAPA ROACH

3 фев 2025 : 		 PAPA ROACH обещают разнообразный альбом

27 янв 2025 : 		 PAPA ROACH: «Альбом будет в конце этого/начале следующего года»

22 янв 2025 : 		 Новая песня PAPA ROACH

7 янв 2025 : 		 CARMINE APPICE: «PAPA ROACH — это круто»

31 дек 2024 : 		 Новый альбом PAPA ROACH выйдет в 2025

21 ноя 2024 : 		 Гитарист PAPA ROACH: «Ждите разнообразного альбома!»

16 ноя 2024 : 		 PAPA ROACH готовят песню

28 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о новом материале

7 окт 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH: «Хочу, чтобы меня помнили как того, кто стоит на своем»

12 авг 2024 : 		 Вокалист PAPA ROACH о сотрудничестве с CARRIE UNDERWOOD

6 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD о сотрудничестве с PAPA ROACH

3 авг 2024 : 		 PAPA ROACH побил DAUGHTRY

2 авг 2024 : 		 Новое видео PAPA ROACH

1 авг 2024 : 		 CARRIE UNDERWOOD споет с PAPA ROACH
Показать далее
| - |

|||| 19 июн 2025

Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»



zoom
JACOBY SHADDIX в недавнем интервью WDHA-FM 105.5 FM рассказал о том, что его группа по-прежнему стремится проявлять сострадание к людям, страдающим психическими заболеваниями, и пытается избавиться от стигмы, связанной с ними:

«Я считаю, что это важно. Я думаю, что это отражение моего жизненного пути, моих взлетов и падений, моей жестокой честности и реальности моей жизни и того, что люди находят общий язык с той аутентичностью и тем, что мы делаем. И это ужасно, потому что теперь я вспоминаю ту историю, которую я написал на протяжении многих песен, слушаю некоторые из старых композиций и думаю: «Чувак, ты был не в порядке». Я просматривал свои старые записные книжки и просто читал — иногда я просто брал ручку и просто выписывал, я бы назвал это "записками сумасшедшего" — там было реальное сумасшествие. И я рад, что выбрался на другую сторону с той перспективой, которая у меня есть сейчас. Я приобрела много инструментов, навыков и знаний о самоанализе, о том, как решать свои проблемы, учиться и расти, а не тащить всех за собой через толщу моих взлетов и падений в жизни.

Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке... [И] то, что мы так влиятельны, как сейчас, — это счастье. Думаю, говорить о психическом здоровье и использовать нашу музыку в качестве рупора этой темы в культуре очень важно. И я чувствую, что это на самом деле колоссальная связь, которая есть у нас с нашими фанатами и культурой. И я уверен, что моя способность быть честным и уязвимым открыла для нас это пространство. И это здорово. Потому что теперь мы работаем с Американским фондом по предотвращению самоубийств [AFSP] и собираем деньги вместе с ними, и у этой истории, которую мы рассказываем о психическом здоровье, о максимумах, минимумах и трудностях, теперь есть партнер в реальном мире, который действительно работает на земле, работает с людьми, помогающими людям. И это прекрасно — быть частью всего этого процесса».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 31 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Уважаемые геймеры, участники памятного февральского топика!

https://darkside.ru/news/173957/

Вот в этой новости мы с Демониаком немношко пообсуждали игры, которые вызывают приятные (или наоборот - совсем даже неприятные) ощущения своей сложностью.
Как вы видите, Демониак выразил мысль, что для привлечения к опросу общественности необходимо переехать куда-то в новость посвежее.
Собственно, вот.

Кто-то может поддержать мысль, что Hard Corps - это близко к хардкору?

Поделитесь своими вариантами игр / отдельных уровней / боссов, которые заставляют расшибать контроллер)
19 июн 2025
EvgenBriden
Starbreaker, Может у меня какой глюк в телефонном браузере, но ссылка ведёт на недавнюю тему "Вокалист CRADLE OF FILTH сделал предложение на сцене" :)

А насчёт "расшибать контроллер", первое что пришло в голову - это FIFA (начиная наверное с 17), а в особенности режим в онлайне The Ultimate Team... >:[

P.S. чисто случайно заглянул в тему, ибо Papa Roach совсем не моё)
19 июн 2025
Вашингтон Ирвинг
Starbreaker, Я прошел мимо серии Contra (Contra Force не в счет, т.к. это не совсем Contra, хотя это едва ли не главная игра детства. А музыка там какая! Ммм...), но про хардкорность старых игр стоит сказать следующее - в некоторых играх эта самая хардкорность объясняется не заложенной разрабами сложностью геймплея, а специфической системой защиты от пиратства. Нелегальные копии некоторых игр были почти непроходимо сложными, а некоторых непроходимыми вообще. Факт интересный, узнал о нем благодаря документалкам Кинамана (классные, кстати)
19 июн 2025
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, Контра форс охуенна. Она у меня на телеке в комнате, на компьютере на работе и на смартфоне стоит на эмуляторах )
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, Подписываюсь под охуенностью КонтрыФорс и слегка удивлён, что её так массово знают.
Это всё-таки некий сайд-проект от основной серии что ли...
Правда, по основной теме она не сильно проходит - особой сложности там не припомню.

Но точно помню, что в уровне на стройке очень продолжительное время не мог понять, что нужно уронить ящик на трамплин, чтобы подкинуться дальше. Может, кто-то помнит этот дурацкий момент.
19 июн 2025
Corpsegrinder04
Starbreaker, Ящик помним. Ну последний уровень с бегающим боссом там всё-таки не самый лёгкий. Плюс сложность её основная была в том, что на каких-то пиратках она шла всего с двумя жизнями.
А так да, классическая не самая трудная. Плюс там была фишка если прыгаешь, нажимаешь старт- не отпуская кнопку прыжка - отжимаешь старт, выходишь из меню выбора персонажей - прыгаешь дальше прям из воздуха. Стройка таким способом в лёгкую пробегалась прям до вертолёта.
19 июн 2025
J
Jok3r
Starbreaker, А ссылку поправишь?
Хард корпс действительно достаточно сложная игра и очень быстрая, но тем не менее проходимая. но мне казалось, что первая контра сложнее (если оригинальная версия где 2 или 3 жизни, т.к. были хаки где жизней дохрена)

Для меня самая жесть это Батлтоадс. Оригинальный еще в детстве поджигал зад. Но вот недавно с корешем решили пройти Батлтоадс ин батлмэниакс (для snes) и это просто лютый кошмар. она еще сложнее. уровень на мотоциклах просто непроходимый. с сейвами понадобилось около часа, чтобы задрочить его. А дальше еще хуже
19 июн 2025
Corpsegrinder04
Jok3r, Уровень на мотоциклах херня. Вот уровень со змеёй это лютая дичь. У меня всегда было желание взять за шкирку ублюдка, который разработал этот уровень. Посадить его перед телевизором, поставить дуло пистолета к виску и сказать - Проходи сука. За свои вшивые 5 сердечек не пройдешь - ты труп.
Я оригинал баттлтодс смог только на компьютере с сохранениями пройти лет 10 назад. И там была фишка с порталами, через которые можно было на другие уровни попадать, перескакивая через один .
А вот BT и double Dragon проходил ещё на нинтендо в детстве полностью.

https://avatars.mds.yandex.net/i?id=58ce9752081f225686d25131d589aae8_l-5251249-images-thumbs&n=13
19 июн 2025
J
Jok3r
Corpsegrinder04, Ты именно про моциклы в in Battlemaniacs? в оригинальном батлтоадсе я тоже в горем пополам справлялся =)
Кроссовер с драконами да, действительно значительно проще. тоже проходили его детьми на консоли
19 июн 2025
Corpsegrinder04
Jok3r, Неа, обычные для 8-ми битной нинтендо 1991 года. На супернинтендо 16 битной я не играл в них.
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Jok3r, Друзья, ссылка и должна вести в новость про Крейдлов!)
Это не ошибка, возможно, я просто не вполне ясно выразился.

Имелось в виду, что чуть ниже в комментариях новости про Крейдлов мы с Демониаком начали тот диалог про сложности в играх, который продолжаем здесь.
Там обсуждение началось с последнего уровня Земляного Червя Джима и того насколько он в целом немилосерден.

А ссылка на февральский топик другая, вот она, если кому нужно:

https://www.darkside.ru/news/170414
19 июн 2025
Dem0niac
Starbreaker, гребная тазманиан девил с её ледяным уровнем. Одна из немногих игруль, которые я так и не прошёл. Сколько сыграно часов - не представляю. У меня поначалу было два картриджа - черепахи ниндзя (отличная весёлая и сбалансированная по сложности игра) и этот ебучий дьявол.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTLT69pkpkPGPtcsHEt3Epp41Uyw29O58ZxHyy9m9nv3dv1VrdRkD5Z6ETNRQRfdLXuDAY&usqp=CAU
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Dem0niac, Я никогда не играл в Тасманийского дьявола.
Выглядит красиво!
19 июн 2025
Dem0niac
Starbreaker, такой себе классический платформер тинитунс, можно погонять от нехер делать.
Но вообще не шедевр, в отличие от той же контры или червяка
19 июн 2025
rassol
Starbreaker, контра на сеге которая? Да я бы не сказал, что она сильно тяжёлая. Мы с товарищем её неоднократно проходили.
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
rassol, Да, она самая.
А что насчёт Червя Джима?
Мы с него стартанули обсуждение сложных игр.
19 июн 2025
rassol
Starbreaker, Я в него и не играл практически, ничего сказать не могу.
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Демониаку, по поводу японской ХардКорпс.

Ну тут я не знаю, конечно, в принципе звучит правдоподобно!
Я просто не знаю как отличить японскую версию от американской, если по языку, то я тосно не припомню, чтобы у меня в этой Контре были иероглифы.
19 июн 2025
J
Jok3r
Starbreaker, https://www.youtube.com/live/0OoBzjFhc3w вот тут на 24:50 рассказывается про различия японской и американской: в США умираешь после 1 пули, ограниченные continues, а в японской хелсбар на 3 ячейки и бесконечные продолжения и коды на уровни
19 июн 2025
Dem0niac
Jok3r, да, спасибо! Всё верно)
19 июн 2025
Dem0niac
Starbreaker, там были иероглифы, да. Мы ни черта не понимали и записывали цифрами, какой пункт в каком диалоге выбрать, чтобы попасть к тому или иному боссу/концовке.
Так что, стопудов, тебе попалась хардкорятина...
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Dem0niac, Вот мы и нашли разгадку!
Но да, помирать с одной пули это для Контры в общем обычное дело.
Возможно всё это связано, впрочем, с банальной алчностью Конами и прочих. Большинство ранних игр родились в аркадах, а там помер - заплатил лишнюю монетку.
Но всё равно лучше уж такой тренд, чем когда за тобой подтирают.
19 июн 2025
Corpsegrinder04
А вообще на моей памяти, кроме Battletoads вторая по сложности игра была Ninja Gaiden 3: Ancient Ship of Doom. Начиная с 4 уровня начиналась жёсткая суходрочка. Но потом там добавили возможность вводить код на уровень. Стало проще. Одна из любимейших игр на нинтенде.

https://www.gamersglobal.de/sites/gamersglobal.de/files/galerie/1681/NinjaGaiden3TheAncientShipOfDoom_WiiU_NES_Screenshot_04.jpg
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Однозначно стоит упомянуть оригинальную Ghosts n Goblins.
Если я не ошибаюсь, там два хита - сначала доспехи, потом всё пизда.
По-моему я никогда её так и не прошёл, поскольку с таким здоровьем это казалось нереальным.
19 июн 2025
Corpsegrinder04
Starbreaker, Да помню была такая шляпа с зомби. Не особо нравилась, бестолковая какая-то.
Из такой направленности всегда был поклонником серии Castlevania.
Первая часть тоже довольно-таки геморная. Проходя её, главное всегда было держать вторым оружием - остановку времени.
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, Мне тоже очень по душе Кастльвания, но я бы далеко не только одну первую часть назвал бы проблемной.
Очень славная франшиза в том числе и из-за сложности - играть азартно!
19 июн 2025
Corpsegrinder04
Starbreaker, Недавно прошёл на компе Mirror of Fate платформер последний по Castlevani-и. Довольно-таки интересный. Не супер сложный конечно, но ностальгию вызывает.
И сделана она интересно. Проходишь тремя разными персонажами. Сначала сыном, потом отцом, потом вампиром. И пробегаешь одни и те же локации под разными углами с разными фишками. Если первое прохождение классическое - к замку пробираешься убивать дракулу. То последнее соответственно уже в замке начинаешь вампиром. И переплетаются персонажи постоянно. Особенно интересно второе-третье прохождение. Когда уже знаешь какие-то фишки первого, и возникают флешбэки как пробегал уже тут. Умно это сделано и интересно. Напоминает Халф-Лайф первую, где играешь спин-офф за спецназовца и видишь в определённых местах Фримена. Где сам им пробегал в оригинале.
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Corpsegrinder04, Спасибо, посмотрю, звучит интересно!
Вспомнилась серия Aliens vs Predator, где практически три разные игры в одном из-за разницы в поведении и умениях человека-чужого-хищника.
19 июн 2025
Darkside.ru MemberStarbreaker
Ещё можно вбросить целенаправленно самых тяжёлых паскуд-боссов.
Необязательно из тяжёлых игр в целом.
Обычно такие моменты запоминаются.

Накину по памяти:
Уебище-ксеноморф из Экко Дельфина.
Гитлер из оригинального Вульфенштейна.
Смерть в любой части Кастльвании, которая обычно всегда была сильно сволочнее, чем, собственно, сам Дракула.
20 июн 2025
Dem0niac
Starbreaker, если мы не только про Сегу, то, однозначно вспоминаю Бутчера из первого Диабло. Сука, нахрена его первым боссом запихали - вообще не понятно, Леорик был куда проще. А это факинг "Уууу... Свежее мясо..." и комната с трупаками на пиках. Зато давал отличный тесак и чего-то там ещё.
20 июн 2025
EvgenBriden
Starbreaker, Босс Кунг-Фу из Comix Zone. Конечно может не самый сложный, но крови лично мне попил сполна) 

















просмотров: 470





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом