19 июн 2025



Вокалист PAPA ROACH: «Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке»



JACOBY SHADDIX в недавнем интервью WDHA-FM 105.5 FM рассказал о том, что его группа по-прежнему стремится проявлять сострадание к людям, страдающим психическими заболеваниями, и пытается избавиться от стигмы, связанной с ними:



«Я считаю, что это важно. Я думаю, что это отражение моего жизненного пути, моих взлетов и падений, моей жестокой честности и реальности моей жизни и того, что люди находят общий язык с той аутентичностью и тем, что мы делаем. И это ужасно, потому что теперь я вспоминаю ту историю, которую я написал на протяжении многих песен, слушаю некоторые из старых композиций и думаю: «Чувак, ты был не в порядке». Я просматривал свои старые записные книжки и просто читал — иногда я просто брал ручку и просто выписывал, я бы назвал это "записками сумасшедшего" — там было реальное сумасшествие. И я рад, что выбрался на другую сторону с той перспективой, которая у меня есть сейчас. Я приобрела много инструментов, навыков и знаний о самоанализе, о том, как решать свои проблемы, учиться и расти, а не тащить всех за собой через толщу моих взлетов и падений в жизни.



Я изменил свою жизнь во многих отношениях и отразил это в музыке... [И] то, что мы так влиятельны, как сейчас, — это счастье. Думаю, говорить о психическом здоровье и использовать нашу музыку в качестве рупора этой темы в культуре очень важно. И я чувствую, что это на самом деле колоссальная связь, которая есть у нас с нашими фанатами и культурой. И я уверен, что моя способность быть честным и уязвимым открыла для нас это пространство. И это здорово. Потому что теперь мы работаем с Американским фондом по предотвращению самоубийств [AFSP] и собираем деньги вместе с ними, и у этой истории, которую мы рассказываем о психическом здоровье, о максимумах, минимумах и трудностях, теперь есть партнер в реальном мире, который действительно работает на земле, работает с людьми, помогающими людям. И это прекрасно — быть частью всего этого процесса».







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