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*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 88
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 60
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 54
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Last in Line

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18 июн 2025 : 		 Вокалист LAST IN LINE исполняет AC/DC

15 июн 2025 : 		 LAST IN LINE работают над новым материалом

15 дек 2024 : 		 У LAST IN LINE достаточно материала для альбома

12 дек 2024 : 		 Басист LAST IN LINE: «Монетизация музыки сильно поменялась»

7 май 2024 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

6 май 2024 : 		 LAST IN LINE работают над новым материалом

27 сен 2023 : 		 Вокалист LAST IN LINE думает о сольном альбоме

24 сен 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

15 май 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 мар 2023 : 		 Семплы новых песен LAST IN LINE

17 мар 2023 : 		 Новая песня LAST IN LINE

17 фев 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

13 фев 2023 : 		 PHIL SOUSSAN — о LAST IN LINE: «Сейчас мы исполняем больше своих песен, чем материала DIO»

20 янв 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

30 дек 2022 : 		 Новый альбом LAST IN LINE выйдет весной

11 ноя 2022 : 		 Басист LAST IN LINE: «Мы работаем так, как работал DIO»

24 окт 2022 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

3 окт 2022 : 		 Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием

8 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE

1 авг 2022 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE

12 июл 2022 : 		 LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES

30 май 2022 : 		 LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году

13 фев 2022 : 		 LAST IN LINE нашли лейбл

27 янв 2022 : 		 LAST IN LINE возобновили работу над альбомом
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Вокалист LAST IN LINE исполняет AC/DC



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12 июня ANDREW FREEMAN отыграл полный сет кавер-версий AC/DC в The Composers Room, Las Vegas, Nevada — видео с этого концерта доступно ниже.






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