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JEFF SCOTT SOTO дал совет молодым музыкантам: «Изучайте тонкости музыкального бизнеса»



JEFF SCOTT SOTO в интервью бразильской радиостанции 92.5 FM ответил на вопрос о том, какой бы он мог дать совет молодым музыкантам:



«Один из самых важных уроков, которые я усвоил, когда был с Yngwie, — это то, что нужно и что не нужно делать. И когда я увидел то, что увидел, и речь не об Yngwie, а больше о менеджменте, я решил, что я не хочу это делать со своей карьерой, со своим будущим. Так что я многому научился у него, взял с собой в свой собственный мир и использовал в следующих шагах своей карьеры, и именно поэтому я всё ещё занимаюсь музыкой.



Это один из советов, который я всегда даю молодым музыкантам, когда они спрашивают: "Что вы посоветуете начинающим музыкантам?" Я говорю: "Кроме того, что вы должны быть настойчивыми, если вы действительно этого хотите, потому что когда вам отвечают: "Нет, нет, нет, нет, нет, нет", однажды вам скажут "да", и это означает, что вы должны этим заниматься. Это мой первый совет. Но второй совет, и он самый важный, — изучайте тонкости музыкального бизнеса. Есть много способов, которыми вас могут надуть. Есть столько способов, как люди могут вас кинуть, а вы этого и не заметите. Вы можете продать миллион альбомов и всё ещё ездить на старой побитой машине. Так что изучайте тонкости музыкального бизнеса и следите за тем, что вы подписываете. Когда люди говорят о бизнесе, об авторских правах на публикацию, о механических отчислениях, существует множество разных аспектов, которые стоит изучить, и я говорю каждому музыканту: "Убедитесь, что вы разбираетесь в этих вещах, прежде чем ввязываться в этот процесс".



Это называется "музыкальный бизнес" не просто так. Есть музыка, а есть бизнес. Если вы не научитесь бизнесу, вам конец».







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