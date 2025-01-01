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Барабанщик SKID ROW о вредных привычках: «У меня нет чётких правил»



В недавнем интервью у ROB'a HAMMERSMITH'a спросили, есть ли у него какие-либо правила, связанные с алкоголем и гастролями, на что он ответил:



«Это не жёсткие правила. Это здравый смысл. И я знаю, что это общий ответ. Мне, конечно, не сходит с рук то, что я делал раньше. И это нормально. Это хорошо. У меня нет для вас какой-нибудь сумасшедшей истории. То есть у меня есть несколько историй о вечерах, которые я не помню, как и у всех нас, но не было какого-то конкретного момента, когда я сказал: "Так, это неправильно или нехорошо". Я дошёл до того момента, когда заметил, что это накладывает на меня свой отпечаток и что я не могу нормально функционировать. Я устал чувствовать себя больным и уставшим.



Я, конечно, не собираюсь указывать другим людям, что я считаю правильным или неправильным. Я знаю, что у всех разные отношения с алкоголем, и это довольно серьёзная тема, которая касается всех, — не только музыкантов, не только нас. У всех разные отношения с алкоголем. По большей части я знаю, что делать, чтобы иногда получать удовольствие и выпивать немного, но не позволять этому влиять на мою работу.



Что интересно в работе музыканта, если не углубляться в различные аспекты того, что мы делаем, но исполнять музыку — это, конечно, работа, и это главная задача, но вряд ли многие понимают, насколько важной частью работы является менеджмент личности. И когда я говорю "менеджмент личности", я имею в виду не только окружающих. Это включает в себя управление вашей собственной личностью. И когда вы доводите до крайностей такие вещи, как сон, диета, алкоголь и всё остальное, осознаёте вы это или нет, это влияет на вашу личность, влияет на то, как вы реагируете на окружающих, и по мере того как вы становитесь старше, вы лажаете время от времени, и вы всё больше и больше осознаете, как всё это работает.



Так что у меня нет чётких правил, у меня нет строгого правила "максимум два напитка", у меня нет строгой политики, у меня нет строгих цифр. Если я собираюсь уйти из дома, работать и играть на барабанах, то это здорово. Мне это нравится, но там я выполняю работу, и у меня есть цель, ради которой я там нахожусь. Мой ответ получился очень длинным. Если вкратце, то у меня нет чёткой программы или чёткого набора критериев. Я, конечно, многое сократил, и это просто необходимо... Как я уже сказал, что касается менеджмента личности, я считаю, что таким образом ты становишься лучше как коллега по группе, и, конечно, становишься лучше как музыкант, и это важно, но не менее важно стать лучше как коллега по группе и быть более надёжным человеком, с которым можно находиться рядом, или более позитивным человеком, с которым можно быть рядом».



На вопрос, курит ли он сигареты, он сказал:



«Я бывший курильщик. С гордостью могу сказать, что уже много лет не курю. Но время от времени я всё ещё — не хочу сказать, что скучаю по этому, но время от времени я чувствую это ощущение. Но да, я не курю уже много лет, и я благодарен за это».







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