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DUFF MCKAGAN: «OZZY OSBOURNE для меня был величиной постоянной»



DUFF MCKAGAN в 19-минутном видео, в рамках которого он отвечает на вопросы поклонников, коснулся темы и прощального концерта OZZY и также ответил, что лично для него значит OZZY:



«Это довольно сложный вопрос. Оззи был для меня константой с тех пор, как мне исполнилось шесть лет, потому что когда я был ребёнком, появилось FM-радио, и у меня были старшие братья и сёстры. В гостиной нашего дома стояла стереосистема, и они включали FM-радио. А FM-радио тогда крутило целую сторону пластинки, и это был рок-н-ролл. По радио крутили Джими Хендрикса и всё в таком духе. И я помню, как впервые услышал песню BLACK SABBATH "Iron Man", я не помню, сколько мне было и какой это был год, и я подумал, что "Iron Man" — это круто. Это было похоже на мультфильм. Я подумал: "Что это за песня?" И это было доступно для меня. Несколько лет спустя, когда я начал играть на гитаре, я смог разобраться в этой песне. А BLACK SABBATH и Ozzy оставались неизменными.



Я люблю пластинку "Never Say Die!" 1978-го года. Некоторые люди прошли мимо этого материала. И BLACK SABBATH с Ронни Джеймсом Дио — это был очень крутой период. И Ozzy, который ушёл в свободное плавание и занимался своим делом, стал иконой, когда превратился в сольного исполнителя. Iggy Pop, Лемми, Ozzy, Принс — это константы в рок-н-ролле, и Ozzy остаётся таковым».







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