Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 87
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 57
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 53
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 87
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 57
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 53
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



18 июн 2025 : 		 DUFF MCKAGAN: «OZZY OSBOURNE для меня был величиной постоянной»

17 июн 2025 : 		 ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?

16 июн 2025 : 		 JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY

9 июн 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я бы хотела видеть на шоу еще JUDAS PRIEST и ANGUS YOUNG»

29 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE: «На финальном шоу выложусь на 120 %»

2 май 2025 : 		 OZZY OSBOURNE обещает выложиться на 146%

30 апр 2025 : 		 Вокалистка HALESTORM: «Я единственная женщина, кого позвали на концерт OZZY»

23 апр 2025 : 		 OZZY OSBOURNE активно тренируется

17 апр 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

14 апр 2025 : 		 Вокалист DISTURBED: «Я польщен, что меня позвали на прощание с OZZY»

3 апр 2025 : 		 PHIL CAMPBELL о прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 Эд Ширан примет участие в прощальном шоу OZZY OSBOURNE

1 апр 2025 : 		 TOM MORELLO обещает сюрпризы на концерте OZZY OSBOURNE

5 мар 2025 : 		 RUDY SARZO о финальном концерте OZZY OSBOURNE

27 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE пошёл в качалку

26 фев 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новое видео

26 фев 2025 : 		 Документальный фильм про OZZY OSBOURNE выйдет в этом году

14 фев 2025 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON

12 фев 2025 : 		 На OZZY OSBOURNE подают в суд за фото в соцсетях

11 фев 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он смог спеть»

9 фев 2025 : 		 BOB DAISLEY не хочет на последний концерт OZZY OSBOURNE

7 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE не может ходить, но пока может петь

6 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами

23 янв 2025 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню

14 янв 2025 : 		 Новый сингл OZZY OSBOURNE и BILLY MORRISON выйдет в пятницу

7 дек 2024 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE выпустил новую песню
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DUFF MCKAGAN: «OZZY OSBOURNE для меня был величиной постоянной»



zoom
DUFF MCKAGAN в 19-минутном видео, в рамках которого он отвечает на вопросы поклонников, коснулся темы и прощального концерта OZZY и также ответил, что лично для него значит OZZY:

«Это довольно сложный вопрос. Оззи был для меня константой с тех пор, как мне исполнилось шесть лет, потому что когда я был ребёнком, появилось FM-радио, и у меня были старшие братья и сёстры. В гостиной нашего дома стояла стереосистема, и они включали FM-радио. А FM-радио тогда крутило целую сторону пластинки, и это был рок-н-ролл. По радио крутили Джими Хендрикса и всё в таком духе. И я помню, как впервые услышал песню BLACK SABBATH "Iron Man", я не помню, сколько мне было и какой это был год, и я подумал, что "Iron Man" — это круто. Это было похоже на мультфильм. Я подумал: "Что это за песня?" И это было доступно для меня. Несколько лет спустя, когда я начал играть на гитаре, я смог разобраться в этой песне. А BLACK SABBATH и Ozzy оставались неизменными.

Я люблю пластинку "Never Say Die!" 1978-го года. Некоторые люди прошли мимо этого материала. И BLACK SABBATH с Ронни Джеймсом Дио — это был очень крутой период. И Ozzy, который ушёл в свободное плавание и занимался своим делом, стал иконой, когда превратился в сольного исполнителя. Iggy Pop, Лемми, Ozzy, Принс — это константы в рок-н-ролле, и Ozzy остаётся таковым».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет


















просмотров: 119





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом