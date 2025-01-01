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Deep Purple

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Видео с выступления DEEP PURPLE



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Видео с выступления DEEP PURPLE, которое состоялось 15 июня в рамках фестиваля Best Of Blues And Rock, доступно для просмотра ниже:

01. Highway Star
02. A Bit On The Side
03. Hard Lovin' Man
04. Into The Fire
05. Guitar Solo (Simon McBride)
06. Uncommon Man
07. Lazy Sod
08. Lazy
09. When A Blind Man Cries
10. Anya
11. Keyboard Solo (Don Airey)
12. Bleeding Obvious
13. Space Truckin'
14. Smoke On The Water

Encore:

15. Green Onions (BOOKER T. & THE MG'S cover)
16. Hush (Joe South cover)
17. Black Night






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