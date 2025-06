сегодня



Видео с выступления DEEP PURPLE



Видео с выступления DEEP PURPLE, которое состоялось 15 июня в рамках фестиваля Best Of Blues And Rock, доступно для просмотра ниже:



01. Highway Star

02. A Bit On The Side

03. Hard Lovin' Man

04. Into The Fire

05. Guitar Solo (Simon McBride)

06. Uncommon Man

07. Lazy Sod

08. Lazy

09. When A Blind Man Cries

10. Anya

11. Keyboard Solo (Don Airey)

12. Bleeding Obvious

13. Space Truckin'

14. Smoke On The Water



Encore:



15. Green Onions (BOOKER T. & THE MG'S cover)

16. Hush (Joe South cover)

17. Black Night











+0 -0



просмотров: 119