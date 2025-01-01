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*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 83
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 79
*Новое видео LIV SIN 56
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 53
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*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 83
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 79
*Новое видео LIV SIN 56
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 53
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Omnium Gatherum

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17 июн 2025 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 янв 2025 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

27 сен 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

2 июн 2023 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

12 апр 2023 : 		 Кавер-версия MICHAEL SEMBELLO от OMNIUM GATHERUM

3 мар 2023 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

5 ноя 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

14 окт 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

24 сен 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

27 авг 2021 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

8 июн 2021 : 		 OMNIUM GATHERUM завершили запись

10 апр 2020 : 		 Новое телефонное видео OMNIUM GATHERUM

1 апр 2020 : 		 Перемены в OMNIUM GATHERUM

9 янв 2020 : 		 OMNIUM GATHERUM наняли бывшего гитариста ARCH ENEMY

23 сен 2019 : 		 Новая песня OMNIUM GATHERUM

12 сен 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

10 авг 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

7 июл 2018 : 		 Новое видео OMNIUM GATHERUM

20 июн 2018 : 		 Подробности о новом альбоме OMNIUM GATHERUM

6 июн 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

2 мар 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет летом

16 фев 2018 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM выйдет осенью

13 окт 2017 : 		 Видео с текстом от OMNIUM GATHERUM

20 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM на CENTURY MEDIA RECORDS

7 окт 2016 : 		 OMNIUM GATHERUM нашли ударника

17 фев 2016 : 		 Новый альбом OMNIUM GATHERUM доступен для прослушивания
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|||| сегодня

Новое видео OMNIUM GATHERUM



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The Last Hero, новое видео OMNIUM GATHERUM, доступно для просмотра ниже.




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