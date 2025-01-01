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*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 87
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 79
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 57
*Новое видео LIV SIN 56
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Metallica

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15 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 май 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 28 мая на Northwest Stadium, Landover, Maryland, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Leper Messiah
The Memory Remains (with extended band outro)
Lux Æterna
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle (Fugazi's “Waiting Room” Intro, and "Just a Bullet Away", first time since 2011)
The Day That Never Comes
Fuel
Orion (Dedicated to Cliff Burton)
Nothing Else Matters
Sad but True
One
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman




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