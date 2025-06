сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 28 мая на Northwest Stadium, Landover, Maryland, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Leper Messiah

The Memory Remains (with extended band outro)

Lux Æterna

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (Fugazi's “Waiting Room” Intro, and "Just a Bullet Away", first time since 2011)

The Day That Never Comes

Fuel

Orion (Dedicated to Cliff Burton)

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman Kirk and Rob Doodle (Fugazi's “Waiting Room” Intro, and "Just a Bullet Away", first time since 2011)The Day That Never ComesFuelOrion (Dedicated to Cliff Burton)Nothing Else MattersSad but TrueOneSeek & DestroyMaster of PuppetsEnter Sandman







+0 -0



просмотров: 120