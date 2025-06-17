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*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 79
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*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 53
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Ozzy Osbourne

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17 июн 2025 : 		 ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?

16 июн 2025 : 		 JAKE E. LEE о том, какую песню сыграет на финальном шоу OZZY

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6 фев 2025 : 		 OZZY OSBOURNE будет рад попрощаться с фанатами

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25 ноя 2024 : 		 BOB DAISLEY не удивлен, что его забыл OZZY OSBOURNE
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|||| сегодня

ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?



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Впервые в истории бренд продает ДНК одного из своих знаменитых послов для будущего клонирования.

Представляем Infinite Ozzy от Liquid Death - ультралимитированные пустые банки Liquid Death Iced Tea, которые на самом деле пил сам Ozzy Osbourne и которые содержат его ДНК.

Ozzy выпил 10 банок Liquid Death Iced Tea, а затем каждая банка была запечатана, чтобы сохранить его ДНК. Когда технологии и федеральный закон позволят, фанаты смогут использовать эту ДНК, чтобы попытаться клонировать Ozzy в будущем и наслаждаться им сотни лет.

Каждая из этих лимитированных официальных банок с ДНК Ozzy поставляется в контейнере лабораторного качества и подписана рукой Ozzy. Существует всего 10 банок Ozzy DNA. Они будут продаваться по 450 долларов за штуку на сайте liquiddeath.com/ozzy.

В своем заявлении Osbourne сказал: «Клонируйте меня, ублюдки».



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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17 июн 2025
gravitgroove
Лет через ...: вдова Оззи Осборна Шэрон Осборн выставила на благотворительном аукционе банку с заспиртованными тистикулами легендарного артиста и первого фронтмена Black Sabbath.
"Для всех нас, для меня в частности и всей нашей семьи, этот акт доброй воли - большая честь! Мы с открытым сердцем делимся с вами этим артефактом великого и ужасного принса тьмы и патриарха хэви метала!
17 июн 2025
L
LU---
Вообще Похуй!!!:-):-):-)
Но смешно!
Хоть кто то веселит в новостях 

















просмотров: 206





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