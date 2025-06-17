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ДНК OZZY OSBOURNE за 450$ не желаете?



Впервые в истории бренд продает ДНК одного из своих знаменитых послов для будущего клонирования.



Представляем Infinite Ozzy от Liquid Death - ультралимитированные пустые банки Liquid Death Iced Tea, которые на самом деле пил сам Ozzy Osbourne и которые содержат его ДНК.



Ozzy выпил 10 банок Liquid Death Iced Tea, а затем каждая банка была запечатана, чтобы сохранить его ДНК. Когда технологии и федеральный закон позволят, фанаты смогут использовать эту ДНК, чтобы попытаться клонировать Ozzy в будущем и наслаждаться им сотни лет.



Каждая из этих лимитированных официальных банок с ДНК Ozzy поставляется в контейнере лабораторного качества и подписана рукой Ozzy. Существует всего 10 банок Ozzy DNA. Они будут продаваться по 450 долларов за штуку на сайте liquiddeath.com/ozzy.



В своем заявлении Osbourne сказал: «Клонируйте меня, ублюдки». http://www.ozzy.com





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