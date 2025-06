сегодня



Переиздание BLOODBATH выйдет летом



11 июля Peaceville Records перевыпустят ЕР BLOODBATH 2008 года Unblessing The Purity с несколькими бонус-треками — концертными записями, сделанными в ходе выступления на фестивале Party.San Metal Open Air 2008:



Blasting The Virgin Born

Weak Aside

Sick Salvation

Mouth Of Empty Praise

Blasting The Virgin Born (Live From Party.San Festival 2008)

Bathe In Blood (Live From Party.San Festival 2008)

Weak Aside (Live From Party.San Festival 2008)

So You Die (Live From Party.San Festival 2008)

Cry My Name (Live From Party.San Festival 2008) http://bloodbath.biz





