Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 87
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 79
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 57
*Новое видео LIV SIN 56
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 87
*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 79
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 57
*Новое видео LIV SIN 56
[= ||| все новости группы



*

Old Man's Child

*



18 июн 2025 : 		 Концертное видео OLD MAN'S CHILD

26 мар 2025 : 		 OLD MAN'S CHILD репетируют

25 дек 2024 : 		 Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD

15 ноя 2024 : 		 Видео с текстом от OLD MAN'S CHILD

14 окт 2024 : 		 Первый за 25 лет концерт OLD MAN'S CHILD

3 фев 2022 : 		 OLD MAN'S CHILD работают над новым материалом

18 май 2009 : 		 Новая песня OLD MAN'S CHILD

2 май 2009 : 		 Детали лимитированного издания OLD MAN'S CHILD

2 апр 2009 : 		 OLD MAN'S CHILD: трек-лист альбома "Slaves Of The World"

12 фев 2009 : 		 Подробности о новом альбоме OLD MAN'S CHILD

10 авг 2005 : 		 Новый альбом от OLD MAN'S CHILD в октябре

12 окт 2002 : 		 OLD MAN'S CHILD о новом CD

19 сен 2002 : 		 Передумали..
| - |

|||| сегодня

Концертное видео OLD MAN'S CHILD



zoom
Towards Eternity, концертное видео OLD MAN'S CHILD, доступно для просмотра ниже. Съемки сделаны на фестивале Sweden Rock 2025.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

18 июн 2025
gravitgroove
Вот это это да, Хёст на вокале собственной персоной! В Олдах! Никогда бы не подумал.
18 июн 2025
rassol
gravitgroove, Это который Taake? 

















просмотров: 250





|||
=]




[=

 

 

=]











                                                                         





/\\Вверх













Рейтинг@Mail.ru




 


 










 1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом