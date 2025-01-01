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*BRUCE DICKINSON о прослушивании в IRON MAIDEN 79
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 57
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The Devil Wears Prada

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Виниловый бокс-сет THE DEVIL WEARS PRADA



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THE DEVIL WEARS PRADA выпустили лимитированный 10"-виниловый бокс-сет, включающий четыре записи в следующих цветах: Zombie EP — “Outbreak Orange”; ZII — “Orange & Black Contagion”; Zombie EP Live — “Necrotic Smoke” и ZII Live — “Plague Green.” Тираж издания — 2 500 копий.

«Мы усердно работали над этими двумя EP как в процессе создания, так и во время гастролей по всему миру», — говорит вокалист Mike Hranica. «Вполне уместно, что на создание нашего бокс-сета ушли годы, что делает еще более захватывающим возможность поделиться таким уникальным и качественным продуктом со слушателями TDWP. При создании этого бокс-сета наша команда не срезала углы. Только нежить будет не впечатлена!»



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