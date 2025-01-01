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*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 88
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 60
*Новое видео LIV SIN 56
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*Новое видео BATTLE BEAST 168
*BURTON C. BELL открыл австралийский тур 88
*Бывший басист MEGADETH: «Risk был самым рисковым альбомом» 60
*Новое видео LIV SIN 56
*Новое видео PARADISE LOST 54
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Epica

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18 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

3 июн 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

6 май 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

4 май 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мы стали более зрелыми на новом альбоме»

30 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

23 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

19 апр 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

16 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

11 апр 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 апр 2025 : 		 Концертное видео EPICA

2 апр 2025 : 		 Вокалистка EPICA о выступлениях с METALLICA

27 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

12 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

8 мар 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мне легко дался новый альбом»

4 мар 2025 : 		 Концертное видео EPICA

30 янв 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 дек 2024 : 		 Вокалистка EPICA: От таро до сальсы

2 дек 2024 : 		 Видео с текстом от EPICA

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

13 ноя 2024 : 		 Новое видео EPICA

6 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

25 окт 2024 : 		 Новое видео EPICA

30 авг 2024 : 		 Стрим от EPICA

6 авг 2024 : 		 Вокалистка EPICA обещает эпические эпики

21 апр 2024 : 		 Концертный релиз EPICA доступен для просмотра
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|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления EPICA



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Группа EPICA опубликовала запись полного выступления в рамках Graspop Metal Meeting 2023




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