сегодня



Новое видео REVOCATION



"Cronenberged" feat. Jonny Davy (JOB FOR A COWBOY), новое видео группы REVOCATION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "New Gods, New Masters", выходящего 26 сентября на Metal Blade Records:



01. New Gods, New Masters

02. Sarcophagi Of The Soul

03. Confines Of Infinity (feat. Travis Ryan of CATTLE DECAPITATION)

04. Dystopian Vermin

05. Despiritualized

06. The All Seeing (feat. Gilad Hekselman)

07. Data Corpse

08. Cronenberged (feat. Jonny Davy of JOB FOR A COWBOY)

09. Buried Epoch (feat. Luc Lemay of GORGUTS)







+2 -1



просмотров: 130