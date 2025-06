сегодня



Новый альбом DANKO JONES выйдет осенью



DANKO JONES выпустят новую пластинку, получившую название "Leo Rising", 21 ноября на Perception, подразделении Reigning Phoenix Music и Sonic Unyon (на территории Канады):



01. What You Need

02. Diamond In The Rough

03. Everyday Is Saturday Night

04. I Love It Louder

05. I'm Going Blind

06. Hot Fox

07. It's A Celebration

08. Pretty Stuff

09. Gotta Let It Go

10. I Can't Stop

11. Too Slick For Love



John Calabrese записывал партии баса в Финляндии, Rich Knox прилетел в Торонто для записи ударных, а Danko работал с продюсером Eric'ом Ratz'ом над вокалом и гитарами.







