У BULLET FOR MY VALENTINE есть 12 демо



Басист BULLET FOR MY VALENTINE Jamie Mathias в интервью на Download рассказал о том, как у группу идет творческий процесс:



«Да, все хорошо. У нас есть несколько довольно крепких идей. У нас есть, я так полагаю, около 12 демо-записей. Так что я предполагаю, что план состоит в том, чтобы закончить этот европейский тур, а затем просто отправиться в студию и приступить к работе».



На вопрос о том, забронировали ли BULLET FOR MY VALENTINE время в студии и выбрали ли продюсера, Jamie сказал:



«Да, мы все еще ведем переговоры обо всем этом, но я уверен, что главное — это закончить песни, чтобы мы могли пойти в студию, записать их, а затем, очевидно, в следующем году продолжить гастроли».







