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Burton C. Bell

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19 июн 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Я наслаждаюсь работой»

13 июн 2025 : 		 BURTON C. BELL открыл австралийский тур

30 май 2025 : 		 Новая песня BURTON C. BELL

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8 апр 2025 : 		 BURTON C. BELL о новой группе CHRISTIAN OLDE WOLBERS

31 мар 2025 : 		 BURTON C. BELL: «Делаю что хочу, и мне это в кайф!»

20 фев 2025 : 		 BURTON C. BELL обещает новую музыку

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8 янв 2025 : 		 Видео с выступления BURTON C. BELL

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8 дек 2024 : 		 BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!»

11 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL представил новое видео

7 авг 2024 : 		 BURTON C. BELL готовит сингл

16 июн 2024 : 		 BURTON C. BELL отыграл первое шоу

29 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL нырнет в глубины каталога FEAR FACTORY

8 мар 2024 : 		 BURTON C. BELL представил первое видео
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|||| 19 июн 2025

BURTON C. BELL: «Я наслаждаюсь работой»



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BURTON C. BELL в недавнем интервью поговорил о том, как проходил процесс работы над материалом, который недавно был выпущен:

«Сейчас, работая самостоятельно, я могу работать с разными продюсерами в любое время. А с Alex Crescioni, который сделал «Anti-Droid», я познакомился во время записи кавера RAMMSTEIN «Du Hast», который был частью трибьют-пластинки RAMMSTEIN. Мы познакомились, и у меня была возможность поговорить с ним о моих желаниях и целях на будущее. В сущности, я, как говорится, передал свои пожелания во вселенную. И он выслушал меня и сказал: "Эй, у меня есть одна песня. Как ты смотришь на то, чтобы попробовать ее?" Я послушал ее и сказал: «Боже мой». Песня заговорила со мной. И я подумал: "Ну, давай начнем отсюда. Давайте сделаем это". И с тех пор все пошло как по маслу. Теперь я могу работать с группой. Песней, над которой я начал работать после «Anti-Droid», была «Technical Exorcism», и я начал работать с гитаристом-продюсером по имени Henrik Linde, который теперь в моей группе, и он написал «Savages». И «Savages» — это просто отпад, чувак. Как только я услышал ее, я сразу же решил: «Да, мы должны это сделать». Думаю, я нашел общий язык со своими поклонниками, и многие люди действительно довольны тем, что слышат. Поэтому было много позитива. Конечно, всегда найдутся ненавистники. Вы не можете это контролировать. Но это неизбежно. Я имею с этим дело уже 30 лет».

На вопрос о том, какие релизы планируются в будущем, он сказал:

«Думаю, следующим моим релизом будет EP. Я пытаюсь сделать больше музыки и выпустить EP, а потом написать еще больше музыки и выпустить полноценный альбом. Но идея в том, чтобы просто продолжать работать, продолжать выпускать что-то, выкладывать то тут, то там находки для фанатов, показывать им, что я все еще жив, что я все еще работаю, что я все еще занимаюсь музыкой. Я еще морально не устарел!»




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19 июн 2025
Exceptional
>>>«Savages» — это просто отпад, чувак

Серьёзно? 

















просмотров: 273





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