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Новый альбом APOCALYPTICA будет содержать все фирменные элементы



Лидер APOCALYPTICA Eicca Toppinen в интервью на фестивале Download рассказал о ближайших планах коллектива:



«Мы были очень сосредоточены на гастролях [в поддержку альбома 2024 «Apocalyptica Plays Metallica, Vol. 2», продолжения легендарной дебютной пластинки финской группы]. За пять месяцев мы отыграли 80 концертов в Европе и Северной Америке. Так что не было столько энергии, чтобы думать о том, что будет дальше. А весной я был занят. Я снял один фильм, длинный полнометражный. Это очень крутой фильм. Так что теперь, когда начался фестивальный сезон, мы начали рассуждать: «Ладно, что может быть дальше?». Но мы все равно будем гастролировать с этим сетом METALLICA как минимум до конца следующего года. Так что я полагаю, что мы будем делать то, что уже делали некоторое время, — выпускать синглы, просто индивидуальные коллаборации с некоторыми людьми. И в то же время мы будем работать над чем-то более цельным, например, над альбомом. Но я полагаю, что мы также начали думать об альбоме с точки зрения того, каким в конечном итоге будет величайшее шоу APOCALYPTICA, какие аспекты оно будет включать.



Сейчас играть METALLICA очень весело, но это так прямолинейно, от начала и до конца. Однако у APOCALYPTICA гораздо больше измерений, и я считаю, что не знаю ни одной другой группы, которая могла бы переходить от такой чувствительной, классической, минималистичной музыки к такому мощному хаосу и всему, что между ними. Поэтому мы еще не делали подобных проектов. Например, пару лет назад мы провели тур по церквям Финляндии во времена COVID. И мы сделали специальную программу для церкви. Я тогда подумал: «Окей, это тоже очень круто», и это совсем другое, чем то, что мы делаем сейчас. И я решил сделать некий гибрид, в котором нашлось бы место для всех качеств, присущих APOCALYPTICA. Вот о чем мы думаем... APOCALYPTICA может быть и тем, и этим, и тем, и еще много чем. Это очень увлекательно!»







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